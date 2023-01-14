Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan Zanlı K. A.’nın Sahte Resmi Evrak Düzenleme ve Sahtekarlıkla Para Temini suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 30.11.2022 tarihinde Gönyeli'de, sakin zanlı K. A.’nın(E- 30) yurt dışında bulunan arkadaşını K.K.T.C'ye getirmek amacıyla ön izin alacağı vaadiyle Gönyeli'de sakin M. F. A.’dan (E-26) 1500 Euro nakit parayı sahtekarlıkla temin edip 06.12.2022 tarihinde de sahte olan Ön İzin Başvuru Formunu dolandırma niyeti ile düzenleyerek M. F. A. Whatsapp uygulaması üzerinden gönderdiğini belirtti. Polis, zanlının

13.01.2023 tarihinde zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının tasarrufunda ve meseleye konu evrağın fotoğrafını göndermiş olduğu cep telefonu Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen emir ile emare olarak alındığını ve PGM Data Şubesi’nin inceleyeceğini anlattı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler olduğunu belirtip, bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.