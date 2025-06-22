Sputnik muhabirinin aktardığına göre Şam’ın doğu banliyölerindeki Aziz Elias (Mar Elias) Kilisesi yakınlarında bir intihar bombacısı kilisenin içindeki insanlara ateş açtıktan sonra üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirerek kendini havaya uçurdu.
Saldırıda 15’ten fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 22 kişinin yaralandığı bildirildi.
Can kaybı 20'den fazla
Suriye medyası kiliseye düzenlenen terör saldırısında 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Suriye İçişleri Bakanlığı saldırıya yönelik yaptığı açıklamada saldırganın terör örgütü IŞİD üyesi olduğunu duyurdu.