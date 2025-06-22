Bunlar da ilginizi çekebilir

Suriye İçişleri Bakanlığı saldırıya yönelik yaptığı açıklamada saldırganın terör örgütü IŞİD üyesi olduğunu duyurdu.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre Şam’ın doğu banliyölerindeki Aziz Elias (Mar Elias) Kilisesi yakınlarında bir intihar bombacısı kilisenin içindeki insanlara ateş açtıktan sonra üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirerek kendini havaya uçurdu.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.