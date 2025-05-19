Galatasaray, Süper Lig'in bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarıyla birlikte sarı kırmızılı takımın kasasına girecek toplam para miktarı da belli oldu. Galatasaray toplamda 1 milyar 177 milyon 426 bin TL (yaklaşık 51,7 milyon euro) kazandı.

Kasasına 71.1 milyon TL'yi koyacak

Sabah'ın haberine göre, Sarı-kırmızılılar, lig şampiyonuna verilen 71,1 milyon TL'yi de kasasına koyacak. Galatasaray'ın, geçmiş şampiyonluklar ve lig performansına dayalı birçok yan gelirle birlikte kazanacağı ücret 359 milyon TL'ye çıkacak.

Yaklaşık 52 milyon Euro kazandı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden 816 milyon TL, TFF'nin şampiyonluk priminden 71 milyon TL, performansa dayalı gelirlerden 140 milyon TL ve geçmiş şampiyonluklara verilen primlerden 148 milyon TL olmak üzere toplamda 1 milyar 177 milyon 426 bin TL (yaklaşık 51,7 milyon euro) kazandı.