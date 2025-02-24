Türk futbolunun devleri, zirvedeki düelloda karşılaşıyor.
Lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe’yi 25. haftanın kapanışında konuk edecek.
Türkiye’de saatler 20.00’yi gösterdiğinde, santra düdüğünü Sloven hakem Slavko Vincic çalacak.
2 eksik
Yabancı hakemin yöneteceği derbide Sarı Kırmızılılar 6 puanlık farkı açmanın, Sarı Lacivertliler ise arayı kapatmanın peşinde.
Namağlup lider unvanıyla sahaya çıkacak Galatasaray’da 2 eksik var.
Tedavisi sona eren Yunus Akgün takıma döndü. Sakatlıkları süren Morata ve Jakobs kadroda olmayacak.
Sezonu kapatan Mauro İcardi ise derbide arkadaşlarına tribünden destek vermek için Arjantin’den geldi.
Galatasaray muhtemel 11
Avrupa Ligi’ne erken vedanın üzüntüsünü derbi galibiyetiyle unutturmak isteyen teknik direktör Okan Buruk, son dönemdeki üçlü savunma sistemini değiştirecek.
Galatasaray: Muslera; Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen
Fenerbahçe ise çıkışını derbide sürdürmeyi hedefliyor.
Son 7 maçını kazanarak zirve takibinden vazgeçmeyen Sarı Lacivertliler,, 2025’te oynadığı 13 maçta da kaybetmedi.
Avrupa Ligi’ndeki tur biletinin moraliyle kritik maça hazırlanan Mourinho’nun ekibinde eksiklerin sayısı azaldı.
2 isim yok
Tedavileri sona eren Çağlar, Djiku ve Livakoviç takıma döndü. Sakatlıkları süren Diego Carlos ve İsmail Yüksek ise kadroda olmayacak.
Fenerbahçe muhtemel 11
Fenerbahçe: Livakovic; Skriniar, Amrabat, Djiku; Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic; Tadic; Dzeko, En Nesyri
Şampiyonluk yarışına yön verecek derbiye ilgi büyük.
Biletlerin cuma günü tükendiği dev derbide, yaklaşık 2500 Fenerbahçe taraftarı da deplasman tribününde olacak.