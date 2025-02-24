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Biletlerin cuma günü tükendiği dev derbide, yaklaşık 2500 Fenerbahçe taraftarı da deplasman tribününde olacak.

Fenerbahçe: Livakovic; Skriniar, Amrabat, Djiku; Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic; Tadic; Dzeko, En Nesyri

Tedavileri sona eren Çağlar, Djiku ve Livakoviç takıma döndü. Sakatlıkları süren Diego Carlos ve İsmail Yüksek ise kadroda olmayacak.

Son 7 maçını kazanarak zirve takibinden vazgeçmeyen Sarı Lacivertliler,, 2025’te oynadığı 13 maçta da kaybetmedi.

Fenerbahçe ise çıkışını derbide sürdürmeyi hedefliyor.

Derbiye geri sayım: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri

Derbiye geri sayım: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri

Sezonu kapatan Mauro İcardi ise derbide arkadaşlarına tribünden destek vermek için Arjantin’den geldi.

Tedavisi sona eren Yunus Akgün takıma döndü. Sakatlıkları süren Morata ve Jakobs kadroda olmayacak.

Namağlup lider unvanıyla sahaya çıkacak Galatasaray’da 2 eksik var.

Yabancı hakemin yöneteceği derbi de Sarı Kırmızılılar 6 puanlık farkı açmanın, Sarı Lacivertliler ise arayı kapatmanın peşinde.

Lider Galatasaray , takipçisi Fenerbahçe ’yi 25. haftanın kapanışında konuk edecek.

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