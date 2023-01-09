Sanal gerçeklikte koku dönemi başlıyor.

ABD merkezli bir teknoloji şirketi, sanal gerçeklik gözlükleri için koku adaptörü geliştirdi.



Cihaz ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarında görücüye çıktı.

BİNLERCE KOKU ÜRETİLEBİLİR

Özel sistem sayesinde sanal ortamdaki objelerin kokusu, kullanıcı tarafından algılanabiliyor.



Adaptörün her koku kartuşunda toprak, meyve, çiçek ve yeşillik gibi dokuz farklı temel aroma içerdiği belirtildi.

Ayrıca bu kokuları farklı oranlarda birleştirip binlerce koku üretilebileceği de ifade edildi.



Sanal gerçeklikteki objelerin kokusu aynı gerçek dünyada olduğu gibi yaklaştıkça daha güçlü hissediliyor.

Adaptörü deneyimleyen kullanıcılar, kamp ateşinin başındayken yanmış odun ve duman kokusu aldığını söylüyor.

Amerikalı girişimciler, koku algısıyla birlikte sanal dünyanın gerçekliğe bir adım daha yaklaştığını söylüyor.