Yunanistan Deprem Riski Değerlendirme ve Risk Azaltma Komitesi, son depremsel aktiviteleri analiz eden bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından yetkililer, Yamurgi, Niyoz, Anafiya ve Santorini adalarında okulların 28 Şubat'a kadar tatil olacağını duyurdu.

HEYELAN SORUNU MERCEK ALTINDA

Bilim camiası, özellikle son zamanlarda Santorini ve Amorgos arasındaki deniz alanında kaydedilen artan sismik aktivite göz önüne alındığında, Santorini'deki heyelan sorununu yakından takip ediyor.

Son teknoloji kısa menzilli uzaktan algılama ekipmanları kullanılarak, adada sık görülen heyelan olaylarının kötüleşebileceği alanlar haritalandırılıyor.

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KAMERALAR VE İHA'LAR SAHADA

Bu yeni çalışma, bölgedeki artan sismik aktiviteye yanıt olarak kurulan Disiplinlerarası Risk ve Kriz Yönetimi Komitesi aracılığıyla başlatılan operasyonlardan biri.

Veriler, özellikle yüksek çözünürlüklü kameralar ve sensörlerle donatılmış insansız hava araçları (İHA'lar) olmak üzere modern, yenilikçi ekipmanlar kullanılarak toplanıyor.

ÇÖKME RİSKİ TAŞIYAN ALANLAR BELİRLENİYOR

Çalışmalar, yüksek risk taşıyan ve önemli insan varlığına sahip bölgelere odaklanacak.

Bu alanların Athinios Koyu, Eski Liman, Ammoudi, Armeni ve Thirasia'daki Korfos'u içerdiği belirtiliyor.

Toplanan veriler işlenerek, depremden veya aşırı hava koşullarından (örneğin bu yamaçlarda erozyonu hızlandıran yoğun yağış gibi) kaynaklanan en ufak bir sarsıntıyla çökme riski taşıyan noktalar belirleniyor.

SANTORİNİ'DE DEPREM ALARMI

Depremler nedeniyle yetkililer, kapalı alanlarda toplanmaktan kaçınılmasını, terk edilmiş veya eski yapıların yakınına yaklaşılmamasını ve kıyı bölgelerinden uzak durulmasını öneriyor.