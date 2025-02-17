Santorini-Amorgos arasında sabah saat 09.49'da 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

Depremin odak derinliğinin 15,1 kilometre olduğu tahmin ediliyor.

Bu depremden önce saat 09.46'da Amorgos'un Arkesini kentinin 20 km güney-güneybatısında Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Deprem uzmanları, Yunanistan'daki eşi benzeri görülmemiş sismik dizilere cevap arayan ve Kiklad Adaları'nın derinliklerindeki volkanik bölgenin uyanıp uyanmadığını görmeye çalışan oşinografik Aegean (Ege) gemisini demirledi.

BİLİMİN "SON SAVUNMA HATTI"

Gemiye binen VIMA haber ajansına göre mekanik kolları ve sofistike aletleriyle bu ilginç gemi, denizde bir araştırma istasyonu. Doğanın sualtı sürprizlerine karşı bilimin “son savunma hattı.”

Bilinmeyeni milimetrik hassasiyetle araştırmak üzere inşa edilen bu jeofizik ve oşinografik araştırma platformunun içinde bilim insanları, magmanın kaynadığı ve tarihin lav katmanlarına kazındığı Dünya'nın derinliklerinde veri ve cevap arayabilirler.

Aegean, 1985 yılında Chalkida tersanelerinde, teknolojinin denizi anlamaya çalıştığı ve Yunanistan'ın bu alandaki bilimsel araştırmaların ne anlama geldiğini anlamaya çalıştığı bir dönemde inşa edildi.

İlk yıllarda sınırlı yeteneklere sahip küçük bir gemiydi, ta ki 1997 yılında Yunanistan'da bir araştırma gemisi için alışılmadık bir şey olana kadar: bilimsel hedeflerine yakışır bir “dönüşüm” geçirdi. Uzunluğu 61,5 metreye çıkarıldı ve kalbi olan motorları ve laboratuarları yenilendi.

"EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR FENOMENİN ÜZERİNDEN GEÇECEKLER"

Gemi, yüksek hassasiyetli ölçümler yapmasına, sismik aktiviteleri gerçek zamanlı olarak izlemesine ve Dünya'nın jeodinamik süreçlerinin anlaşılmasına katkıda bulunmasına olanak tanıyan gelişmiş cihazlarla donatıldı ve araştırma düzeyinde çok daha fazlasını sunabilmesi bekleniyor.

Gemi on yıllardır, Kalkınma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Genel Sekreterliği'nin gözetimi altında faaliyet gösteren bir kamu araştırma kuruluşu olan Hellenic Centre for Marine Research (HCMR) çatısı altında.

Keşif gezisinin amacı, dünyanın henüz anlamadığımız bir şekilde nefes aldığı ada çevresindeki fayların kapsamlı ve çok seviyeli bir şekilde araştırılması.

Yunanistan medyasına göre gemiye binen bilim insanları arasında birkaç saat içinde eşi benzeri görülmemiş bir jeolojik fenomenin üzerinden geçeceklerine dair yaygın bir inanç olduğu belirtiliyor.