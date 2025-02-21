Santorini Adası'ndaki Yeni Kameni volkanının ocak ayından itibaren aktif hale geldiği açıklandı.

Yunanistan'ın turistik adası Santorini'de bulunan Yeni Kameni volkanı, ocak ayı sonlarından itibaren aktif hale geldi. Atina Üniversitesi'nden emekli Deprem Bilimleri Profesörü Panayotis Papadimitriu, volkanik aktivitenin artması ve bölgede yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle adada acil durum ilan edildiğini duyurdu. Santorini ve çevresindeki Yamurgi Adası'nda yaşanan yer deformasyonu ve deprem fırtınası, yetkilileri harekete geçirirken, adadan binlerce kişi tahliye edildi.

Prof. Papadimitriu, Yeni Kameni volkanının ocak ayı sonlarından bu yana aktif olduğunu ve bölgedeki sismik faaliyetlerin volkanik etkinlikle ilişkilendirildiğini belirtti. Santorini ve çevresindeki adalarda yaşanan yer deformasyonu, volkanik aktivitenin artmasına neden olurken, bölgede deprem fırtınası olarak adlandırılan yoğun sismik hareketlilik gözlemlendi. Papadimitriu, bu durumla ilgili iki olası senaryo üzerinde durdu:

1.

Sismik Hareketliliğin Zayıflaması: İlk senaryoya göre, bölgedeki sismik faaliyetler zamanla zayıflayarak durabilir ve volkanik aktivite de azalabilir.

2.

Orta Büyüklükte Deprem: İkinci senaryoda ise 6 ila 6.3 büyüklüğünde bir deprem yaşanabilir. Ancak Papadimitriu, bu tür bir depremin çevre adalar üzerinde büyük bir etki yaratmayacağını, çünkü deprem merkezinin uzakta olacağını ifade etti.