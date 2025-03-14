İngiltere'den Mısır'a giden uçaktaki bir yolcu, rotanın değiştirilmesine neden oldu.

İsmi açıklanmayan kadın, görgü tanıklarına göre ailesiyle birlikte uçuş sırasında içki içiyordu.

Wizz Air uçağı Gatwick'ten Kızıldeniz tatil beldesi Hurghada'ya gitmek üzere havalandıktan iki saat sonra uçakta sorun yaşanmaya başladı.

Uçakta başka bir yolcuyla yer değiştiren kadın daha sonra öfkeli hareketler sergiledi ve kendisinden sakin olmasını isteyen uçuş ekibine küfür ettiği bildirildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin aktardığına göre uçağın pilotu şu anonsu yaptı: “Mürettebata karşı dürüst olmak gerekirse ellerinden geleni yaptılar ama sonunda iş çığırından çıktı. Eğer bu asi yolcu iki dakika içinde yemeğine geri dönmezse acil iniş yapacağız.”

Uçak ardından Atina'ya indi ve polis kadını burada indirdi.

PLANLANANDAN İKİ SAAT SONRA İNDİ

Daily Mail’in aktardığına göre uçuş takip uygulamaları W95777 sefer sayılı uçağın çarşamba günü öğleden sonra 14.26'da Gatwick'ten 20 dakika geç kalktığını ve beş saatlik bir uçuşun ardından yerel saatle 21.25'te varacağını gösteriyor.

Yaklaşık iki buçuk saat sonra uçak Yunan hava sahasına girdiğinde, U dönüşü yaparak Atina'ya doğru geri dönmeden önce güneye Mısır'a doğru ilerlemeye devam ediyor.

Ekip kadınla ilgilenirken yerde yaşanan iki saatlik bir gecikmenin ardından uçak havalanıyor ve planlanandan iki saat sonra Hurghada'ya iniyor.