Twitter'da 'Kaito' isimli bir kullanıcı, bir iş gezisinde aldığı Udon yemeğinin içinden kurbağa çıktığını söyledi.

Japon kullanıcı, kurbağanın videosunu paylaşarak takipçilerini dikkatli olmaya çağırdı.

Şirket ise, kurbağanın 'sebze işleme fabrikalarında karışmış olabileceğini' söyledi ve bir özür metni yayınladı.

Şirket ayrıca, 'çiğ sebze işleyen her fabrikada yerinde denetimler gerçekleştirip gerekli güçlendirmeler yapılana kadar' çiğ sebze içeren gıda maddelerinin satışını geçici olarak askıya alacağını duyurdu.