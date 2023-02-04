Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta neredeyse 1 yıl dolmak üzere. Bölgeden gelen haberler yakından takip edilirken savaşın yayılabileceğini belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Moldova, ikinci Ukrayna olma yolunda" dedi.

SAYI 20 BİNE ÇIKARILACAK

AB, eğitilecek Ukrayna personeli sayısında artışa gitti. Kiev'in işgale direnmesi için askeri eğitimden geçirilecek Ukraynalı asker sayısı, 30 bine çıkarılacak.

HEDEFLERİNDEKİ ÜLKEYİ AÇIKLADI

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Avrupa'nın Ukrayna ile diyaloğunun artmasından rahatsızlık duyduğunu açıkladı. Rus devlet kanalına konuşan Lavrov, savaşın yayılabileceğini ima ederek açıkça tehditlerde bulunarak "Moldova, ikinci Ukrayna olma yolunda" dedi.

Silah yardımlarına da tepki gösteren Rus Bakan, 'Kiev'e ne kadar silah verilirse biz onları o kadar uzağa iteceğiz" dedi.

RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR

Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına yenileri eklendi. Avusturya ülkedeki 4 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.