Haravgi’nin “Başkan’a ve Bakanlara Emekli Maaşı Ödenmesi Yasa Dışı… Sayıştay Başkanlığı Paraların İade Edilip Edilemeyeceğini Araştırmak İstiyor” başlığıyla manşete çektiği habere göre, Sayıştay Başkanlığının dünkü açıklamasının maaşlarıyla birlikte emekli maaşı da alan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, kabine üyeleri ve görevde olduğu sürede emekli maaşı kesilmiş olmasına rağmen eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ilgili olduğunu yazdı.

Dünkü açıklamada, ilgili yasanın, Başkan, Meclis başkanı, müsteşar, milletvekili görevi alan hak sahiplerinin emekli maaşı ödemelerinin ertelenmesini öngördüğü hatırlatılarak, “Buna rağmen, bu maddenin uygulanmadığı, dolayısıyla yasa dışı olarak hak sahibi olmayan kişilerce emekli maaşı alındığı görülüyor. Birimimizin bu durumla ilgili incelemesi devam ediyor” denildi.

Sayıştay Başkanlığı, yürürlükte olan ilgili yasada, bakan, müsteşar, milletvekili ve belediye başkanlarının emeklilik yaşlarının 60’tan 65’e yükseltilmesini, belediye başkanı ve devlet memuruna emeklik sonrasında gerek ülkede içerisinde gerek bir AB kurumunda başka bir kamu görevi üstlenmemesi maddesinin eklenmesini öneriyor.