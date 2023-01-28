Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Güney Amerika ziyareti öncesinde Arjantin’in La Nación, Şili’nin El Mercurio ve Brezilya’nın O Globo gazetelerine verdiği demeçte, “Almanya yeni gerçekliğe çabuk adapte oldu. Rusya’yla artık işbirliği yapmadığımız bir gerçeklik. Birkaç ay içinde Almanya’daki enerji tedarik sistemini değiştirdik ve kendimizi Rusya’dan gelen doğalgaz, petrol veya kömürden bağımsız hale getirdik” ifadelerini kullandı.

Scholz, “Ekonomimizin tek taraflı bağımlılığını azaltmaya çalışıyoruz” diye ekledi.