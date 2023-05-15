Ata ittifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 14 mayıs seçimlerinde yüzde 5,2 oy aldı. Oğan aldığı bu oy oranıyla ikinci tura kalan seçimlerin kilit ismi konumunda.

Oğan seçim sonrası yapyığı ilk açıklamada, ""En başından beri gözüken o ki seçimler ikinci tura kalacak ve Türk milliyetçileri, Atatürkçüler ikinci turun belirleyeni olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Oğan 2 milyon 800 binin üzerinde seçmenin oyunu aldı. Bu Ata ittifakının toplam oyundan 1 buçuk milyon fazla. Oğan, ikinci turda Cumhur ya da millet ittifakını destekleyip destekleyemeyeceğini net olarak açıklamadı.

Şartlarını sıralayan Oğan, "Şu an asla şunu veya bunu destekleyeceğiz demiyoruz, demeyeceğiz. Eğer ikinci turda bizim desteğimize ihtiyaç duyan birisi olursa önce terörle, terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla arasına mesafe koymak zorunda. Siyasete ilk girdiğimiz günden bu yana söylediğimiz şeylerde hiç değişiklik olmadı, ilk gün ne diyorsak şimdi de aynısını diyoruz." dedi.

Oğan, "Muharrem İnce'ye yapılan linç girişiminin benzeri bize yapılmaya çalışıldı. Bizi sanki koltuk derdinde olan bir yapıymış gibi göstermek istediler." diye konuştu. Terör örgütüyle arasına mesafe koyamayan bize gelmesin dedi.