Hala Sultan İlahiyat Koleji 11/G sınıfı öğrencilerinden Sedef Nergiz, son üç yılda boks dalında Türkiye ve Avrupa'da çeşitli başarılar elde etti.

Elde ettiği başarıları sayesinde, Sedef Nergiz 1-10 Mart tarihleri arasında Karadağ, Montenegro'da düzenlenecek olan Gençler Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Ayrıca, 20 Şubat'ta düzenlenecek olan Türkiye Milli Takım kampına davet edildi.

Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Müdürü Himmet Turgut, Sedef Nergiz'in başarısını kutlayarak, "Öğrencimizi bu başarısından dolayı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Turgut'un açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Sedef Nergiz'in elde ettiği bu başarı, hem okulumuz hem de ülkemiz Kıbrıs için büyük bir gurur kaynağıdır. Öğrencimizin bu yolda gösterdiği azim ve kararlılık, diğer öğrencilere de ilham kaynağı olmaktadır. Okulumuz Hala Sultan İlahiyat Koleji olarak, Sedef Nergiz'in Gençler Dünya Kupası'nda da başarılı olacağına ve büyük başarılar elde edeceğine inanıyoruz. Kendisini tebrik ediyor ve Milli Takım kampında ve Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz"