Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
112007
ALTIN
157.138
DOLAR
3.8145
STERLİN
5.0958
EURO
4.5264
Sıcak içecekler kanseri tetikliyor mu?
Sıcak içecekler kanseri tetikliyor mu?
El terlemesi nasıl geçer?
Elleriniz sürekli terliyor mu?
Sık sık hastalanıyorsanız sebebi bu olabilir
Sık hastalanıyorsanız dikkat!
Her sabah zerdeçal suyu içmek için birçok neden var
Her sabah zerdeçal içerseniz...
Uzaya otel yapıyorlar!
Uzaya otel yapıyorlar!
banner34

29 Aralık son gün

banner35

29 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar merkez veya kaza Veteriner Daireleri’ne hayvan miktarlarını güncel olarak bildirmeleri gerektiği belirtildi. 

26 Aralık 2017 Salı 18:45
29 Aralık son gün
banner10

Küçükbaş hayvan üreticilerinin 2018 yılı Ocak - Haziran dönemi Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinden yararlanabilmesi için, 29 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar merkez veya kaza Veteriner Daireleri’ne hayvan miktarlarını güncel olarak bildirmeleri gerektiği belirtildi. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, müracaat için üreticilerin merkez veya kaza Veteriner Daireleri’nden alacakları formları doldurarak, kimlik kartları fotokopileri ile kayıt defterlerini yanlarında götürmeleri gerektiği kaydedildi. 

Bakanlık, küçükbaş hayvan üreticilerinin gününde bildirim yapmaması halinde doğrudan gelir desteği ödemesinden yararlanılamayacağı ve idari para cezası uygulanacağı konusunda da uyardı.
 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yalan beyanı uzun sürmedi
Yalan beyanı uzun sürmedi
Geri dönüşümün önemine dikkat çekildi
Geri dönüşümün önemine dikkat çekildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim