Yediden yetmişe geniş bir izleyici kitlesine sahip, en uzun seri filmlerden biri olan Hızlı ve Öfkeli, 2001 yılından bu yana izleyici karşısına çıkıyor.

İlk filmi 2001 yılında vizyona giren ve başarılı aksiyon yapımları arasında yer alan Hızlı ve Öfkeli'nin geniş bir izleyici kitlesi bulunuyor. Başrollerinde Paul Walker, Jason Statham, Vin Diesel gibi pek çok oyuncunun rol aldığı serinin bugüne kadar çekilmiş birçok devam filmi bulunuyor.

10. filmle geçtiğimiz yıl izleyici karşısına çıkan "Hızlı ve Öfkeli"nin final filminden üzen haber geldi.

VİZYON TARİHİ ERTELENDİ

Daha önce vizyon tarihi 4 Nisan 2025 olarak açıklanan "Hızlı ve Öfkeli 10: Bölüm 2" Hollywood yapımlarının sekteye uğramasına neden olan SAG-AFTRA grevleri nedeniyle ertelendi. Yönetmen Louis Leterrier, filmin Nisan 2025'te vizyona giremeyeceğini kesin bir şekilde onayladı.

16 Eylül itibariyle çekimlere başlayabileceğini belirten Leterrier, filmin 2026 yazında izleyiciyle buluşabileceğini düşündüğünü ifade etti.