Merchant Royal, 23 Eylül 1641'de sert hava koşullarında Land's End açıklarında denizde kaybolan 17. yüzyıldan kalma bir İngiliz ticaret gemisi.

Keşfedilmemiş ve ulaşılamayan Merchant Royal gemi enkazının 1 milyar sterlin değerinde altın, gümüş ve mücevher taşıdığı biliniyor. Bu da batık gemiyi daha ilgi çekici hale getiriyor.

Ancak bu zamana kadar geminin yerini tespit etmek için yapılan tüm girişimler başarısızlıkla sonuçlandı.

Gemiyle ilgili en son 2019 yılında İngiliz bir kurtarma firması İngiltere'nin sahillerinde Merchant Royal'e ait olduğu düşünülen paslı dev bir çapa buldu.

Yasal ve lojistik zorluklar nedeniyle, arama ve kurtarma çalışmaları karmaşık hale geldi ve devam etmedi.

Şimdi ise servet yüklü batık gemiyi bulmak için yeni bir çalışma başlatılacak.

O zamandan beri duran çalışmalar önümüzdeki ay 11 kişilik bir ekiple daha dar bir alanda tekrar başlayacak.

Kayıp batık gemilerin yerini tespit etme konusunda uzmanlaşmış ekibe dalgıç Nigel Hodge önderlik edecek.

Dalgıç Hodge keşif ile ilgili " Denizin altında binlerce enkaz var ve Merchant Royal'de bunlardan sadece bir tanesi. Bu nedenle çalışmalarımızı yaparken bulduğumuz her enkazı tanımlamamız gerekiyor" diye konuştu.

Hiç kolay olmadığını söyleyen dalgıç "Kolay olsaydı çok daha önceden yapılmış olurdu" dedi.

Merchant Royal, Londra'nın güneydoğusunda, Deptford'daki Thames nehrindeki Kraliyet Donanma Tersanesi'nde inşa edildi ve 1627'de denize indirildi.

Kaptan John Limbrey ve 80 mürettebat, kalyonla Batı Hint Adaları, Meksika ve İspanya çevresindeki ticaret görevlerinde yelken açtı .

1641'de İspanyol hazinesi onları, İspanya'nın sahibi olduğu Belçika'nın Anvers limanına 30 bin askere ödeme yapmak üzere altın ve gümüş taşımak üzere kiraladı .

Gemi, bir sızıntı olmasına rağmen Cadiz'deki değerli madenleri topladı ve yola çıktı.

Fırtına sırasında gemi daha fazla su aldı ve tamir edilebilmek için rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Ancak Merchant Royal 23 Eylül 1641'de Land's End'in yaklaşık 55 kilometre açığında battı.

18 denizci başka bir gemi tarafından kurtarıldı, ancak hazinenin tamamı kayboldu.

Avam Kamarası, geminin kaybolduğu haberi geldiğinde görüşmeleri durdurdu.

Kral I. Charles enkazı "bir gemide şimdiye kadar yaşanan en büyük kayıp" olarak nitelendirdi.

Merchant Royal'in hikayesi, denizcilik tarihinde efsanevi bir yer edinmiş ve hala araştırmacıları, tarihçileri ve hazine avcılarını etkilemeye devam etmektedir.