Sosyal Kalkınma ve İstihdam Bakan Yardımcısı Priyanca Radhakrishnan, “Yaklaşık 1200’den fazla genç, erken aşk ve incinme deneyimleriyle başa çıkmak için desteğe ihtiyaçları olduğunu bize bildirdi” ifadesini kullandı. Radhakrishnan, kampanya kapsamında 3 yıl içerisinde 4 milyon dolar harcanmasının planlandığını söyledi.

Ayrılıkların, gençler arasında atlatılması zor bir imtihan olduğunu kaydeden Radhakrishnan, “Bu kampanya, diğer gençlere kendi güçlerini, öz değerlerini ve dirençlerini geliştirmelerinde ilham olabilir” ifadesini kullandı. Radhakrishnan, kampanyanın, gençlerin gelecekteki ilişkilerine olumlu katkı sunmayı amaçladığını vurguladı.

“Love Better” kampanyasının, aile içi ve cinsel şiddetle mücadeleye yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu vurgulayan Radhakrishnan, “Bu yönde, utanç verici istatistikler var. Bu döngüyü kırmamız için bu konuya daha yenilikçi yaklaşmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Adalet Bakanlığına göre, Yeni Zelanda’da, her yıl 100 binden fazla aile içi şiddet vakası soruşturuluyor. Yeni Zelanda’da 2020’de polise 9 bin 723 cinsel şiddet ihbarı gelirken, ihbar edenlerin yaklaşık yarısının olay sırasında 18 yaşın altında olduğu belirtiliyor. (AA)