Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile mayıs ayında İstanbul'da nikah masasına oturmuştu. Ardından Subaşı ve Alsaloussi Fas'ın Marakeş şehrinde dillere destan bir düğünle dünyavevine girmişti.

Evlendikten sonra daha az sosyal medya paylaşımı yapan Subaşı'nın, son paylaşımı sosyal medyayı çalkaladı.

Rami Kütüphanesi'nin bahçesinden bir video paylaşan Şeyma Subaşı'nın parmağında yüzüğünün olmaması dikkat çekmişti.

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eyma Subaşı ile kısa sürede evlenen Mısırlı milyarderin boşanacağı haberleri gündeme geldi.

Günaydın yazarı Bülent Cankurt boşanma haberini, “Çalkantılı aşklarını, 1 Mayıs'ta İstanbul'daki nikahla resmiyete döküp Marakeş'te iki gün iki gece düğün yapan çift boşanıyor” diye duyurdu. Çiftin boşanma için resmi süreç başlattığını ileri süren Cankurt, köşesinde şöyle yazdı:

“Evliliklerinin ikinci haftasında Tokyo'da balayındayken sorunlar yaşamaya başladığını öğrendiğim çift, iki hafta önce İstanbul'da bir kulüpte ciddi bir tartışma yaşamış ve Meedo ülkeyi terk etmiş. Geçen hafta da boşanma protokolü imzalayıp mahkemeye başvurmuşlar. Protokol imzaladıkları için ilk celsede boşanacaklar.”

Anlaşmalı boşanmak isteyen çift, henüz dört aylık evli olmaları nedeniyle yasalarda belirlenen “eşlerin resmi nikah tarihlerinden itibaren 1 yılın dolması gerekmektedir” hükmü engeliyle karşı karşıya kaldı.

BOŞANMA DAVASINA YAYIN YASAĞI

Boşanma ve mal paylaşımı için Beykoz Aile Mahkemesi’nde başvuran çiftin yayın yasağı talebi mahkeme tarafından kabul edildi.