Beslenme ve yaşam alışkanlıkları sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Yapılan ufak hatalar ve sağlıksız beslenme çok çeşitli hastalıklara neden olabiliyor. Giderek artış gösteren kısırlığın ve cinsel sorunların sağlıksız yaşamdan kaynaklandığı biliniyor. Sperm sayısındaki düşüklüğün kesin sebebi bilinmese de günümüze hakim olan endüstriyel yaşamın bu konuda etkili olduğu düşünülüyor. Yoğun stres, kimyasallar, çevresel toksinler, besin kirliliği gibi faktörler üreme problemlerini tetikleyebiliyor.

KISIRLIĞA NEDEN OLABİLECEK ETKENLER

KIRMIZI ET TÜKETİMİNE DİKKAT

Beslenme ve üreme sağlığı arasında kurulan bilimsel köprüler son yıllarda ortaya konulan araştırmalarla farklı bir boyuta ulaşmıştır. Yapılan çalışmalar ile işlenmiş kırmızı et tüketiminin spermler üzerinde olumsuz etkileri olabileceği saptanmıştır. Beyaz et tüketen erkeklerin, kırmızı et tüketenlere göre %13 daha az kısırlık problemi yaşadığını gösteren bilimsel çalışmalar mevcuttur. Bunun yanı sıra alkollü içecekler de erkeklik hormonu olan testosteron seviyelerinde azalmaya yol açarak sperm sayısını ve kalitesini azaltmaktadır.

FAZLA KULLANILAN CEP TELEFONU SAĞLIĞI VE CİNSEL HAYATI TEHLİKEYE ATIYOR

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan ve neredeyse bağımlılık haline gelen cep telefonları üreme sağlığını tehdit etmektedir. Cep telefonlarının yaydığı termal etki ile vücut tarafından yutulan elektromanyetik enerjinin ısıya dönüşmesi ve buna bağlı olarak vücut sıcaklığının artması hormon bozukluğu ile birlikte kısırlığa neden olmaktadır. Özellikle vücuda yakın yerde tutulan cep telefonlarının yaydığı ısı ve elektromanyetik aktivitenin testislerin sperm üretimini bozabilmektedir.

Günde 4 saatten fazla cep telefonu kullanan erkeklerin sperm sayısı, sperm kalitesi, canlılık ve hareketliliği son derece olumsuz etkilenmektedir. Mümkün olduğunca cep telefonu konuşmaları kısa tutulmalı, telefona koruma sağlayan kılıflar kullanılmalı, uyku alanlarında cep telefonu bulundurulmamalıdır.

YETERSİZ UYKU PROBLEMLERE SEBEP OLUYOR

Son yıllarda özellikle şehir hayatında birçok insanın sıkıntısı haline gelen uyku yoksunluğu sadece uykusuzluğu değil beraberinde birçok sorunu getiriyor. Günlük testesteron salınımının büyük bir kısmı uyku esnasında gerçekleşmekte ve yeterli uyumayan erkeğin üreme kapasitesinde azalmalar ortaya çıkmaktadır. Günde 6 saatten daha az uyuyan erkeklerin kısırlık problemi ile karşılaştığı, yeterli uyumayan erkeğin üreme kapasitesinin azaldığı saptanmaktadır. Çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin uyku problemlerini çözerek yeterli süreyle uyku halinde olmaları önerilmektedir.

YÜKSEK ISILAR RİSK OLUŞTURUYOR

Kaliforniya Üniversitesinde yapılan bir bilimsel çalışma hamam ve saunaların testislerdeki ısıyı arttırarak sperm üretiminde bozulmaya yol açabileceğini göstermektedir. Sperm üretiminde büyük bir rolü olan testisler kişilerin yaşam tarzından dolayı zarar görebilmekte ve çocuk sahibi olma şansını düşürmektedir. Araba koltuklarındaki ısıtıcılar da benzer bir etki ile çocuk sahibi olmayı güçleştirebilir.