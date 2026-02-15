Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü"nün, barışta ve özellikle kriz dönemlerinde NATO, AB ve İsrail kuvvetlerini misafir etme olanağı perspektifiyle artık Amerikan ve müttefik niteliği kazanmakta olduğu iddia edildi.

Haberi “Baf’ta Müttefik Üssü… ABD NATO Ülkeleri ve İsrail’in Mührüyle” başlığıyla manşetten veren haftalık Simerini gazetesi, Rum yönetimiyle anlaşma imzalayan ABD'nin üssü geliştirme teklifleri olduğunu yazdı.

Üssü geliştirme maliyetinin neredeyse 30 milyon Euro'ya ulaşacağını belirten gazete, yapılan anlaşma gereği üssün RMMO’nun komutasında kalacağını, ancak operasyonel açıdan ABD’yi doğrudan ilgilendiren durumlarda eylemlerin koordinasyonunun bu ülkenin yetkisinde olacağını vurguladı.

Habere göre Amerikalılar şu konularda bilgi birikimi (know how) sunacak:

"Havalimanı pistinin uzatılması, yeni radar ve RMMO ve Amerikan ve/veya diğer müttefiklerin silahlı kuvvetleriyle bağlantılı olacak diğer iletişim sistemleri, üssün yakın hava savunma sisteminin güçlendirilmesi (en azından ABD ile ağ bağlantılı olacağı anlaşılıyor), modern yeraltı yakıt depoları dahil üssün geliştirilmesi. Üssün helikopter, nakliye ve savaş uçaklarını konuşlandırma ve ikmal (tanker uçaklar tarafından) olanağına sahip olması. Barış ve özellikle kriz dönemlerinde (askeri personel, yaralı nakliyesi ve/veya insani yardım misyonları) her türlü kolaylığı sunarak Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki operasyonlarda kavşak haline gelmesi. Gözetim operasyonları, denizde arama ve kurtarma ve İHA veya deniz iş birliği uçakları desteği. Güney Kıbrıs ve ortaklarının, bölgedeki NATO ülkelerinin kuvvetleri ve İsrail ile birlikte iş görebilirliğin güçlenmesi anlamına gelen ortak tatbikatlar"

Güney Kıbrıs’ın bu harcamayı karşılamak için iki seçeneği olduğunu belirten gazete, bunlardan birinin ABD ile ortak ödeme için bir formül bulmak, diğerinin de “daha çok özerklik” mantığında giderin tamamının Rum yönetimi tarafından üstlenilmesi ve/veya silah ambargosunun tamamen kalkması ve iki ülke ilişkilerinin yeni bir aşamaya girmesi halinde silah sistemleri karşılığında Amerikan tarafından karşılanması olarak sıraladı.