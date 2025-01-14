Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Simon Aykut’un bir sonraki duruşması, Aykut’un avukatının talebinin ardından 27 Ocak  tarihine ertelendi.

Haravgi gazetesi, KKTC’deki eski Kıbrıs Rum taşınmazlarını suiistimal etmekle ilişkili suçlar işlediği iddiasıyla haziran ayından beridir Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Simon Aykut’un duruşmasının 27 Ocak   saat 99.00’a ertelendiğini yazdı.

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Gazete, erteleme talebinin, müvekkiliyle görüşmek için yeterli zamanı olmadığını belirten Simon’un avukatı Maria Neofitu’dan geldiğini de aktardı.