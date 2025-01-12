Los Angeles'ı etkisi altına alan orman yangınları komplo teorilerini de gündeme getirmeye başladı; birçok kişi yangınların kundaklama sonucu çıkmış olabileceğini düşünüyor.

Simpsonlar hayranları, dizinin yaklaşık 20 yıl önce Kaliforniya'daki orman yangınlarını tuhaf bir şekilde tahmin ettiğini iddia ediyor.

"SIMPSONLAR ÖNCEDEN HABER VERDİ"

Son zamanlarda @twinski.tv kullanıcı adlı TikTok hesabı, Kaliforniya'yı kül eden yangının Simpsonlar'da önceden haber verildiğini iddia ediyor.

TikTok kullanıcısı, ekranda bölümden alınmış gibi görünen görüntülerin belirmesiyle birlikte, "18. sezonun Little Big Girl adlı 12. bölümünde Springfield, kasabayı ve sakinlerini tehdit eden yıkıcı bir orman yangınıyla karşı karşıya kalıyor." ifadelerini kullandı.

BÖLÜM 2007 YILINDA YAYINLANMIŞ

2007'de yayınlanan bölümle ilgili konuşan kullanıcı, "Bart, şakalarından birinde hızla kontrolden çıkan bir yangına neden oluyor ve bu da doğal afetler karşısında toplumların ne kadar savunmasız olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

KALİFORNİYA İLE ŞAŞIRTAN BENZERLİK

Bu bölümdeki sahneler son zamanlardaki olaylara ürkütücü derecede benziyor.

Çeşitli bölgelere yayılan orman yangınları, mülk tahribatı ve itfaiyecilerin alevleri kontrol altına almak için gösterdiği amansız çabalar.

TESADÜF MÜ KEHANET Mİ?

Videonun sonuna doğru kullanıcı, "Bu bir tesadüf mü yoksa rahatsız edici bir kehanet mi?" sorusunu yöneltiyor.

Dizi, 2000 yılında yayınlanan bir bölümde 2024 ABD başkanlık seçimlerinin sonucunu ürkütücü bir şekilde bilmişti.

LOS ANGELES'DA SON DURUM

Los Angeles'taki orman yangınlarında şu ana kadar 10 binden fazla yapı yandı ve en az 16 kişi yangınlar nedeniyle hayatını kaybetti.