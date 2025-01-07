36 sezon boyunca hem eğlenceli bir animasyon hem de bir "kehanet aracı" olarak görülen Simpsonslar'ın, 2025 yılına dair kehanetleri gün yüzüne çıkmaya başladı.

GÜNEŞ FIRTINASI TEHLİKESİ

Simpsonlar’ın bir bölümünde 2025 yılına işaret eden bir güneş fırtınası felaketinden bahsediliyor. Bu fırtına nedeniyle tüm elektronik cihazların çalışamaz hale geleceği öngörülüyor.

Bilim insanları, bu tür güneş fırtınalarının yaklaşık 100 yılda bir gerçekleşen doğal olaylar olduğunu belirtiyor. Benzer bir olay, 1922 yılında dünyayı etkilemişti.

Eğer bu kehanet doğru çıkarsa, modern dünyanın tamamen durma noktasına gelebileceği konuşuluyor.

İNSANLAR YAŞAYAMAZ HALE GELECEK

Bir diğer kehanet ise çevresel sorunlara dikkat çekiyor. Dizide, büyük şirketlerin neden olduğu çevre felaketlerinden korunmak için devasa bir kubbenin inşa edileceği öne sürülüyor.

Bu kubbe, insanların yaşanamaz hale gelen bölgelerden kurtulmak için kullanacağı bir sığınak olarak tasvir ediliyor. Bu kehanet, çevre felaketleri ve iklim değişikliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

DOLAR ÇÖKECEK, KRİPTO PARALAR YÜKSELİŞE GEÇECEK

Simpsonlar’ın başka bir bölümünde ABD dolarının tamamen değer kaybettiği ve insanların sanal paralara yöneldiği görülüyor.

Bu tahmin, 2025 yılında küresel ekonomide büyük bir kırılmanın yaşanabileceği ihtimalini akıllara getiriyor. Özellikle kripto paraların yükselişi bu senaryoyu daha da olası kılıyor.