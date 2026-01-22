Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Sındırgı'da 17 dakika arayla 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ilk deprem Türkiye saatiyle 23.11'de ikinci depremse 23.28'de yaşandı.

Depremlere dair olumsuz bir bilgi ulaşmazken AFAD derinlik bilgisini 11.58 kilometre ile 13.56 kilometre olarak açıkladı.

Sındırgı'da bugün kaç deprem oldu?

Bugün saat 18.11'de 4.5 ile sallanan Sındırgı'da 4'den büyük olmamak üzere 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldi. İlçede 19.56 ve 19.58'de 3.7 büyüklüğünde artçılarla, 21.23'de 3.6 büyüklüğünde artçı kaydedildi. İlçede bugün toplamda 5 deprem meydana geldi.