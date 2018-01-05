Sinemalarımızda bu hafta!

LEFKOŞA:

Arif v 216

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 1 ve 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Saatler: 17:00 - 19:30 - 22:00

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Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 1 ve 3

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Saatler: 12:00 - 14:30 - 17:00 - 19:30 - 22:00 (Cuma/Cumartesi)

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:35 - 16:05 - 18:35 - 21:10 - 23:45 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Arif'in yakın dostu 216, insan olmaya karar vererek dünyaya gelir ve burada başına olmadık işler gelir.

Arif'in GORA'dan sonra bir kez daha 216'yla yaşadığı maceraları anlatacağı Arif v 216 filmi, 2018'in başında gösterime girecek.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Ferdinand - The Story of Ferdinand

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00

Konu: Korkutucu görüntüsünden hiç beklenmeyecek şekilde sevimli ve dost canlısı olan boğa Ferdinand, sahibi Nina ile İspanya'da mutlu bir hayat sürmektedir. Ancak günün birinde yaşanan yanlış anlaşılma sonucu bir çiftliğe gönderilir, oradan da boğa güreşlerine çıkmak üzere seçilir. Ailesinin yanına yeniden dönmek isteyen Ferdinand, bunun için çiftlikteki arkadaşlarıyla birlikte kaçarak büyük bir maceraya atılır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Bobi: Dikenlerin Gücü Adına! - Bobby the Hedgehog

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 3

Saatler: 12:00 - 14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00

Konu: Uçmaya çok hevesli bir kirpi olan Bobi, yine bir gün uçma hevesiyle yaptığı kaza sonrasında hafızasını kaybeder. Şair ruhlu güvercin arkadaşıyla birlikte unuttuklarını yeniden hatırlamaya çalışan Bobi, aynı zamanda bütün hayvanları tehdit eden güçlere karşı da savaşacaktır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Jumanji: Vahşi Orman - Jumanji: Welcome to the Jungle

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

* * *

Yer: Avenue Cinemax - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: 4 liseli genç, okul müdürü tarafından ceza olarak okulun bodrum katını temizleyip düzenlemekle görevlendirilir. Eşyaları düzenlerlerken Jumanji adında oldukça eski bir video oyunu bulurlar. Ancak oyunu oynamaya başladıklarında oyun tarafından yutularak oyundaki çılgın dünyaya düşerler. 4 genç, oyunda seçtikleri karakterlere dönüşmüşlerdir ve kendilerini müthiş bir maceranın içinde bulurlar.

1995 yapımı Jumanji filminden esinlenen filmde kahramanlarımız bu kez Jumanji ormanına girecek.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Star Wars: Son Jedi - Star Wars: The Last Jedi

Yer: Mısırlızade - Salon 1

Saatler: 11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Rey (Daisy Ridley), Jedi dünyasına adım atmıştır. Bu yolda ona yoldaşlık edecek olan Luke Skywalker (Mark Hamill), Leia (Carrie Fisher) ve Finn, Poe gibi arkadaşlarıyla Güç'ün ve geçmişin sırlarını öğrenmek üzere büyük bir maceraya atılırlar.

31 Aralık 2013'te, Yıldız Savaşları'nın 3. üçlemesinin çekileceği, yani 8. ve 9. filmlerin yapılacağı duyurulmuştu. 2017'nin Ocak ayında ise filmin adının Son Jedi (The Last Jedi) olacağı açıklanmıştı.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Aile Arasında

Yer: Avenue Cinemax - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Çok takıntılı bir adam olan Fikret (Engin Günaydın) ve müzikhol vokalisti Solmaz (Demet Evgar), aynı gün yıllar süren evliliklerini bitirmiş, ve çok tuhaf olaylar sonucunda karşılaşmışlardır. Bu sırada Solmaz'ın kızı Zeynep, zengin bir kebapçının oğluyla evlenmeye karar vermiştir. Ancak ilk başta aile arasında olması planlanan nikah, giderek tantanalı bir hal alınca Fikret kendini hiç beklemediği olayların ortasında bulacaktır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

MAĞUSA:

Arif v 216

Yer: Lemar Cineplex AVM- Salon 1 ve 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Saatler: 12:00 - 14:30 - 17:00 - 19:30 - 22:00 (Cuma/Cumartesi)

* * *

Yer: Galleria - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Arif'in yakın dostu 216, insan olmaya karar vererek dünyaya gelir ve burada başına olmadık işler gelir.

Arif'in GORA'dan sonra bir kez daha 216'yla yaşadığı maceraları anlatacağı Arif v 216 filmi, 2018'in başında gösterime girecek.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Jumanji: Vahşi Orman - Jumanji: Welcome to the Jungle

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: 4 liseli genç, okul müdürü tarafından ceza olarak okulun bodrum katını temizleyip düzenlemekle görevlendirilir. Eşyaları düzenlerlerken Jumanji adında oldukça eski bir video oyunu bulurlar. Ancak oyunu oynamaya başladıklarında oyun tarafından yutularak oyundaki çılgın dünyaya düşerler. 4 genç, oyunda seçtikleri karakterlere dönüşmüşlerdir ve kendilerini müthiş bir maceranın içinde bulurlar.

1995 yapımı Jumanji filminden esinlenen filmde kahramanlarımız bu kez Jumanji ormanına girecek.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Acı Tatlı Ekşi

Yer: Galleria - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:15 - 20:45 - 23:15 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Uzun yıllardır birlikte olan Murat (Buğra Gülsoy) ve Duygu (Özge Özpirinççi) için artık sıradaki adım evlilik gibi görünmektedir, bu nedenle Murat, Duygu'ya evlenme teklifinde bulunur. Ancak Duygu hazır olmadığını söyleyerek bu teklifi reddeder ve ikili, 5 yıl sonra hala yalnız olurlarsa evleneceklerini taahhüt eden bir anlaşma imzalayarak yollarını ayırır. 5 yıl sonra artık evlenmeye hazır olan Duygu, Murat'ı bulur, ancak Murat kendine bambaşka bir hayat kurmuştur ve başka biriyle evlenmeye hazırlanmaktadır.

2013 yapımı A Wedding Invitation filminin resmi bir uyarlaması olarak çekildi.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

GİRNE:

Arif v 216

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Arif'in yakın dostu 216, insan olmaya karar vererek dünyaya gelir ve burada başına olmadık işler gelir.

Arif'in GORA'dan sonra bir kez daha 216'yla yaşadığı maceraları anlatacağı Arif v 216 filmi, 2018'in başında gösterime girecek.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Aile Arasında

Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:45 - 16:15 - 21:15

Konu: Çok takıntılı bir adam olan Fikret (Engin Günaydın) ve müzikhol vokalisti Solmaz (Demet Evgar), aynı gün yıllar süren evliliklerini bitirmiş, ve çok tuhaf olaylar sonucunda karşılaşmışlardır. Bu sırada Solmaz'ın kızı Zeynep, zengin bir kebapçının oğluyla evlenmeye karar vermiştir. Ancak ilk başta aile arasında olması planlanan nikah, giderek tantanalı bir hal alınca Fikret kendini hiç beklemediği olayların ortasında bulacaktır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Star Wars: Son Jedi - Star Wars: The Last Jedi

Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: 18:30

Konu: Rey (Daisy Ridley), Jedi dünyasına adım atmıştır. Bu yolda ona yoldaşlık edecek olan Luke Skywalker (Mark Hamill), Leia (Carrie Fisher) ve Finn, Poe gibi arkadaşlarıyla Güç'ün ve geçmişin sırlarını öğrenmek üzere büyük bir maceraya atılırlar.

31 Aralık 2013'te, Yıldız Savaşları'nın 3. üçlemesinin çekileceği, yani 8. ve 9. filmlerin yapılacağı duyurulmuştu. 2017'nin Ocak ayında ise filmin adının Son Jedi (The Last Jedi) olacağı açıklanmıştı.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

GÜZELYURT:

Ferdinand - The Story of Ferdinand

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00

Konu: Korkutucu görüntüsünden hiç beklenmeyecek şekilde sevimli ve dost canlısı olan boğa Ferdinand, sahibi Nina ile İspanya'da mutlu bir hayat sürmektedir. Ancak günün birinde yaşanan yanlış anlaşılma sonucu bir çiftliğe gönderilir, oradan da boğa güreşlerine çıkmak üzere seçilir. Ailesinin yanına yeniden dönmek isteyen Ferdinand, bunun için çiftlikteki arkadaşlarıyla birlikte kaçarak büyük bir maceraya atılır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Acı Tatlı Ekşi

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 17:00 - 19:15 - 21:30

Konu: Uzun yıllardır birlikte olan Murat (Buğra Gülsoy) ve Duygu (Özge Özpirinççi) için artık sıradaki adım evlilik gibi görünmektedir, bu nedenle Murat, Duygu'ya evlenme teklifinde bulunur. Ancak Duygu hazır olmadığını söyleyerek bu teklifi reddeder ve ikili, 5 yıl sonra hala yalnız olurlarsa evleneceklerini taahhüt eden bir anlaşma imzalayarak yollarını ayırır. 5 yıl sonra artık evlenmeye hazır olan Duygu, Murat'ı bulur, ancak Murat kendine bambaşka bir hayat kurmuştur ve başka biriyle evlenmeye hazırlanmaktadır.

2013 yapımı A Wedding Invitation filminin resmi bir uyarlaması olarak çekildi.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın: