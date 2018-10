Sinemalarımızda bu hafta!

JOHNNY ENGLİSH TEKRAR İŞ BAŞINDA

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 1

Saatler: (Türkçe Altyazı) 11:15(Cts.Pazar) - 13:15 - 15:15 - 17:15 - 19:15 - 21:15

* * *

Yer: Avenue Cinemax - Salon 2

Saatler: (Türkçe Altyazı) 11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:15 - 20:45 - 23:15(cum/cmt)

MAĞUSA

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 2

Saatler: (Türkçe Altyazı) 11:15(Cts.Pazar) - 13:15 - 15:15 - 17:15 - 19:15 - 21:15

Konu: Birleşik Krallık'a düzenlenen bir siber saldırının sonucunda ülkenin bütün aktif gizli ajanlarının kimlikleri deşifre olunca, hacker'ı bularak meseleyi çözmek, artık emekliye ayrılmış Johnny English'e (Rowan Atkinson) düşecektir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

KÜÇÜK AYAK (SMALLFOOT) ( 3D )

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: (Türkçe Dublaj) 11:00(Cts.Pazar) - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00

MAĞUSA

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: (Türkçe Dublaj) 11:00(Cts.Pazar) - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00

Konu: Migo adında bir Yeti, günün birinde düşen bir uçağın pilotunu görmüş, 'küçük ayak' efsanesinin gerçek olduğuna inanmıştır. Ancak diğer Yetiler kendisine inanmayınca iddiasını kanıtlamak için insanların dünyasına doğru maceralı bir yolculuğa çıkmaya karar verir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

AYDEDE

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 3

Saatler: 11:30(Cts.Pazar) - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Konu: Annesi Rabia (Ezgi Mola) ve dedesi İlyas'la bir kasabada yaşayan, babasını daha önceden kaybetmiş küçük Bekir (Bilal Çelik), dedesini çok sevmektedir. Ancak dedesi ölünce, annesi ona dedesinin Ay'a gidip Aydede olduğunu anlatır. Bekir o günden sonra, E.T.'nin yerli uyarlaması Badi'deki gibi bisikletiyle uçarak Ay'a gidebilmenin hayalini kurmaya başlar. Rabia'nın ise bambaşka sorunları vardır: babasının ölümünün ardından ablası ve gözünü para bürümüş eniştesiyle miras kavgasına tutuşan Rabia, oturduğu evi ve çalıştığı tuhafiyeciyi ablasına kaybeder. Elinde bir tarlayla kalakalan kadın, miras mücadelesi verirken bir yandan da uzaktan uzağa yaşadığı bir aşkı herkesten saklamak zorundadır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE (3D)

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 1

Saatler: (TR ALTYAZI) 11:15(Cts.Pazar) - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15

* * *

Yer: Avenue Cinemax - Salon 1

Saatler: (TR ALTYAZI) 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30(cum/cmt)

MAĞUSA

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 1

Saatler: (TR Dublaj)11:00(Cts.Pazar) - 13:30 - 16:00

* * *

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 1

Saatler: (TR ALTYAZI) 18:30 - 21:15

* * *

Yer: Galleria - Salon 1

Saatler: (TR ALTYAZI) 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30(cum/cmt)

Konu: Araştırmacı gazeteci Eddie Brock (Tom Hardy), başına gelen talihsiz bir olayın ardından, kariyerini yeniden ayağa kaldırabilmek için Life Foundation'ın gizli faaliyetlerini araştırmaya başlar. Bir tesiste denemeleri yapılan ortak yaşar-simbiyotla temas edince Venom adlı çok güçlü ve kontrolü zor bir yaratık ortaya çıkar.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

BABAMIN CEKETİ

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 2

Saatler: (TR ALTYAZI) 11:00(Cts.Pazar) - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Konu: Ferhat (Mert Turak), babası İbrahim (Müfit Can Saçıntı) tarafından binbir emekle okutulmuş, sonunda eğitimini tamamlamasına rağmen henüz iş bulamamış bir gençtir. Sevgilisi Aslıhan'ın (Elif Nur Kerkük) babası Hulusi (Erkan Can), sağlık sorunlarından dolayı kızının bir an önce evlenmesinde ısrarcı olunca kız istemeye giderler. Ancak Hulusi, Ferhat'ın önce iş bulmasını ister. Bunun üzerine harıl harıl iş aramaya başlayan Ferhat, ne kadar uğraşsa da bir iş bulamaz. Babası da oğlu için iş aramaya başlasa da olumlu sonuç alamaz. Ferhat sonunda her şeyi göze alarak çok daha zor ve tehlikeli maceralara atılacaktır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

BÜCÜR

LEFKOŞA

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 3

Saatler: 11:00(Cts.Pazar) - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00

* * *

Yer: Mısırlızade - Salon 1

Saatler: 11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30(cum/cmt)

Konu: Küçük yaşına rağmen tam bir bilgisayar dehası olan Umut (Berat Efe Parlar), tüm yeteneklerini ortaya sererek annesinin izini bulur. İstanbul'a bir şekilde gitmeyi başaran Umut, burada Özge (Seren Şirince) ile karşılaşır. Ancak başlarını büyük bir belaya sokan ikili, bir yandan kötü adamlardan kaçmaya, diğer yandan da Umut'un annesini bulmaya çalışacaktır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

DEHŞETİN YÜZÜ ( THE NUN)

GÜZELYURT

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: (Türkçe Altyazı) 12:00(Cts.Pazar) - 14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:45

LEFKOŞA

Yer: Avenue Cinemax - Salon 3

Saatler: (TR ALTYAZI) 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:45(cum/cmt)

Konu: Geçmişinde karanlık olaylar yaşamış Rahip Burke (Demián Bichir) ve rahibe olmak için son aşamalara gelmiş genç rahibe adayı Irene (Taissa Farmiga), kendini öldürmüş bir rahibeyle ilgili araştırma yapmak için Vatikan tarafından Romanya'nın ücra bir köşesindeki bir manastıra gönderilir. Manastırın sırrını öğrenen ikili, sadece hayatlarını değil, hayatlarını adadıkları inançlarını da ortaya koyarak bir rahibe formuna karşılarına çıkan şeytani güçle savaşacaktır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

THE PREDATOR (3D)

MAĞUSA

Yer: Galleria - Salon 2

Saatler: (TR ALTYAZI) 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30(cum/cmt)

Konu: Eski bir Özel Kuvvetler askeri olan Quinn McKenna (Boyd Holbrook) Meksika'da paralı bir görevde bulunduğu sırada bir uzaylıyla karşılaşır, bu uzaylı teknolojisine ait bazı parçaları evine gönderir. Ancak oğlu Rory'nin (Jacob Tremblay) bu paketi yanlışlıkla açması, uzayın en derinlerinden korkunç yaratıkların yeniden dünyaya gelmesine neden olur. Üstelik bu yaratıklar, başka gezegenlerdeki varlıklarla gen havuzlarını genişletmiş, iyice güçlenmiştir. Onları durdurabilecek tek güç, bir grup eski asker ve bir de özel hayatındaki sorunlarla mücadele eden fen bilgisi öğretmeni olacaktır.

The Predator filmi kronolojik olarak, 1990 yapımı Predator 2 ve 2010 yapımı Predators'ın arasında konumlanıyor.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın: