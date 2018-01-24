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Takipçilerine kötü haber! Fi dizisi bitiyor...

Yayına ilk girdiği günlerde dört sezon süreceği söylenen Fi Çi dizisinin ne zaman ekranlara veda edeceği duyuruldu. Fi yeni sezonu ile Çi dizisi final tarihini öğrenen dizinin hayranları büyük bir üzüntü yaşadı. Cesur sahneleriyle gündem olan Fi Çi dizisinin bitiş tarihi açıklandı

24 Ocak 2018 Çarşamba 17:08
Takipçilerine kötü haber! Fi dizisi bitiyor...
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Cesur sahneleriyle gündem olan Fi Çi dizisinin bitiş tarihi açıklandı.

Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Serenay Sarıkaya, Ozan Güven ve Büşra Develi’nin başrolünde olduğu, Puhu TV’de yayınlanan ‘Fİ’ dizisi, yazar Azra Kohen’in Fi, Çi, Pi kitap üçlemesinden uyarlanmıştı.

Cesur sahneleri ve sürükleyici öyküsüyle ciddi bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen dizinin üç bölüm sonra veda edeceği ortaya çıktı.

KOHEN, “DEVAM ETMEK MANASIZ” DEMİŞTİ

Yazar Azra Kohen, geçen Aralık’ta “Birinci sezonda ilk kitabımın ilk bölümüne bağlı kalındı. Sonra bambaşka bir hikaye anlatılmaya başlandı. Ay Yapım ile konuşacağım. Devam etmenin manası yok” demişti.

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FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Ve tüm bu sürecin ardından dizi hayranlarının merakla beklediği karar alındı. Final tarihi belli oldu. ‘Fİ’ 3 bölüm sonra bitiyor.

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Son Güncelleme: 24.01.2018 17:46
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