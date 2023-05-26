Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, “Birilerinin artık (Kosova Başbakanı) Albin Kurti’nin yaptığının bizi kırmızı çizgilere götürdüğünü ve diyaloğun tamamen çökmesine yol açtığını anlaması gerekiyor” diye açıkladı. Vucevic, mevcut durum için “dramatik” nitelendirmesinde bulundu.

Kosova’nın kuzeyinde, yoğun olarak Sırpların yaşadığı birkaç şehirde, belediyelerin başlarına Arnavutların getirilmesi nedeniyle yerel sakinler protesto eylemleri düzenliyor. Sırpların toplandığı belediye binaları önüne Kosova polisi özel harekat timleri geldi.

Zveçan şehrinde, protestocular ve polis arasında arbede meydana geldi. Polisin biber gazı ve ses bombası kullandığı ifade edildi. Dört kişinin yaralandığı belirtildi.

Leposaviç şehrinde protestocular belediye binası önünde barikatlar kurdu.