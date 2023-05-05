Dehşet... 5 yaşındaki oğlunu öldüren anne, cesetten de yemek yaptı! Dehşet... 5 yaşındaki oğlunu öldüren anne, cesetten de yemek yaptı!

Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mladenovac'ta, otomatik tüfeği bulunan saldırganın, seyir halindeki araçtan etrafa ateş açması sonucu, ilk belirlemelere göre, 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı kaydedildi.
 