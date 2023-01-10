Geçtiğimiz haftalarda final yapan Darmaduman dizisinin başrol oyuncusu Nur Fettahoğlu, özel hayatıyla gündem oldu. Uzun süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen Fettahoğlu'nun önceki akşam evli iş insanı Hasan Ali Ceylan ile yakınlaştığı iddia edildi.

TRAFİK KURALLARINI HİÇE SAYDILAR

Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere göre, ikili önceki akşam bir mekanda 3 saat zaman geçirdi. Mekandan ilk Nur Fettahoğlu çıkarken daha sonra da Hasan Ali Ceylan çıkarak oyuncuyu aracına ardı. Aynı araca binen ikili, görüntülendiklerini fark edince trafik kurallarını da hiç saydı.

ARAÇTA ÖPÜŞTÜLER Mİ?

Araçta öpüştükleri iddia edilen ikili, görüntülendiklerini görünce hızla uzaklaştı. İddianın ardından programın sunucusu Arto Dalga'ya ulaşan Fettahoğlu'nun avukatı müvekkilinin görüntülendiği kişinin Hasan Ali Ceylan olmadığını söyledi. Programın yapımcısı Bilal Özcan ise kişinin Hasan Ali Ceylan olduğu ve şahidinin olduğunu ileri sürdü.