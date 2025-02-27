Pazartesi gecesi oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tartışmaları sürerken derbinin yabancı hakemi Slavko Vincic hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Vincic'in 10 bini aşkın polisin görev yaptığını öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığı ve 'gerilim filmi gibi' yorumu yaptığı belirtiliyor.

Bu kadarına hiç rastlamadım

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 19 Şubat’ta Şampiyonlar Ligi’nde 120 dakika süren PSV-Juventus mücadelesini yöneten ve UEFA’nın finalist hakemi olan Vincic, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Derbide 10 bini aşkın polisin görev yaptığını öğrenen Vincic, duyduklarına inanamadı.

Bu şaşkınlığını maçın sonunda eşiyle telefonda paylaşan Sloven hakem, çıktığı bir önceki 450 seyircili Bravo-Koper maçını hatırlatarak, “Gerilim filmi gibiydi. Bu kadarına hiç rastlamadım" dedi.