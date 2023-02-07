Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi Müdürü Kleanthus Nikolaidis’in açıklamasına göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 7 dereceye kadar altında seyredeceğini ve ilk defa bu kış, dağlık bölgelerde tam buzlanma yaşanacak günler beklendiğini yazdı.

Gazete yarın, Perşembe ve Cuma günü havanın hissedilir derecede soğuyacağını; dağlık kesimlerde kar ve sulu sepken yağış olacağını, don olayı yaşanacağını ve yer yer fırtına beklendiğini kaydetti.

Haberde, hava sıcaklığının Cuma gününden itibaren yükseleceği ifade edildi.