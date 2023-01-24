Somali güvenlik görevlilerinden Osman Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın hedef alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na mermi isabet edip etmediğiyle ilgili açıklama yapmayan Muhammed, bölgedeki ulusal tiyatronun zarar gördüğü saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını belirtti.

Hayatını kaybedenlerden 2'sinin öğrenci olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yaralılar, tedavileri için bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı üstlenen Eş-Şebab örgütü, Cumhurbaşkanlığı Sarayını ve Enformasyon Bakanlığını hedef aldıklarını açıkladı.

Somali ordusu, Eş-Şebab’a karşı yaklaşık 5 aydır yürüttüğü operasyonlarda önemli yol katederek onlarca kent, kasaba ve köyde yeniden kontrolü sağladı.

Bazıları hava destekli operasyonlardan sonra örgüt, başkent Mogadişu olmak üzere çok sayıda kentte kanlı saldırılar düzenledi.