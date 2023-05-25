İngiltere'nin başkenti Londra'da aracıyla Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın dışındaki kapılara çarpan bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 16.20 civarında, bir aracın Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın dışındaki ana kapılara çarptığı belirtildi.

Açıklamada, polisin, cezai hasar ve tehlikeli araç kullanma şüphesiyle bir kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Herhangi bir yaralanmanın rapor edilmediği kaydedilen açıklamada, soruşturmanın sürdüğü duyuruldu.

The Sun gazetesi muhabiri Harry Cole tarafından Twitter'da paylaşılan bir fotoğrafta Downing Street'in kapısına çarpan, kapıları ve bagajı açık araç yer aldı.

Sürücünün kimliği ve Downing Caddesi’nin kapısına neden aracıyla çarptığı henüz bilinmiyor.