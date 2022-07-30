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Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Birçok branştan sporcunun katıldığı toplantıda Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Ayrıca toplantıda Sarı-Lacivertli kulübün borcu da açıklandı. İşte detaylar...

30 Temmuz 2022 Cumartesi 13:06
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Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
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Fenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kulübe dair birçok konununun konuşulduğu toplantıda açılış konuşmasını yapan Uğur Dündar, kulüp tarihinin övünç kaynakları olduğunu ve bunu gelecekte yapacakları işlerin pusulası olarak gördüklerini belirterek, "100. yıl dönümünü kutlayacağımız Türkiye Futbol Federasyonu, 1923 yılında kurulmuş, aynı yıl futbol müsabakaları düzenlenmeye başlamıştır. O tarihten itibaren camiamız Türk futbolunda silinmez izler bırakan şampiyonluklar kazanmış, unutulmaz bir tarih yazmıştır." ifadelerini kullandı.

"ALİ KOÇ'UN ÜSTÜN GAYRETLERİYLE..."

"Ne mutlu ki yıllardır mücadele verilen bu yolda, o şanlı tarihi kayıtlara geçirmek, yazmak da sayın Başkan Ali Koç'un üstün gayretleriyle bu döneme nasip olmuştur." diyen Dündar, "Şanlı formamızın göğsüne nakşedilen 5 yıldızımız, tüm Fenerbahçelilere kutlu olsun. Bu vesileyle bugüne kadar elde ettiğimiz şampiyonluklarda emeği geçen tüm sporcularımızı, başkanlarımızı, yöneticilerimizi ve taraftarlarımızı saygıyla selamlıyorum." dedi.

BORÇ AÇIKLANDI!

Toplantıya, son Akdeniz Oyunları'nda Fenerbahçe adına yarışan her branştan sporcu da, Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını giyerek katılırken, Sarı-Lacivertliler'in borcu da açıklandı. Yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin 31 Mart 2022 itibarıyla toplam borç ve yükümlülükleri, 6 milyar 423 milyon TL olarak duyuruldu.

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