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Mağusa Türk Gücü takımı'ndan 29 galibiyet!

AKSA A2 Süper Lig'de Mağusa Türk Gücü takımı ligi 29 galibiyet, 1 beraberlikle 88 puan toplayarak namağlup şampiyon tamamladı.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 17:56
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Mağusa Türk Gücü takımı'ndan 29 galibiyet!

AKSA A2 Süper Lig'de Mağusa Türk Gücü takımı ligi 29 galibiyet, 1 beraberlikle 88 puan toplayarak namağlup şampiyon tamamladı.
 Abilerinin şampiyon olduğu sezonda MTG gençleri de dikkat çeken bir istatistikle üst üste ikinci kez ipi göğüsledi. 
 Kamil Arifoğlu'nun öğrencileri bugün Göçmenköy A2 takımı karşısında hükmen galip gelerek sezona nokta koyarken rakip ağlara 180 gol bıraktı, kalesinde 11 gol gördü.
 Maç başına 30 gol ortalamasıyla oynayan sarı yeşillilerde son haftalarda A takımda forma giyen Baran Derin de A2 Süper Liginde 45 gol kaydederek gol krallığına ulaştı.
MTG A2 Takımı 15 Mayıs Pazar günü Ahmed Sami Topcan Kupası'nda A2 Birinci Lig şampiyonu Gençlik Gücü ile karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
Mağusa Türk GücüSporMtgKKTC
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