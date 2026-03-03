İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Kıbrıs’ın güvenliğine yönelik taahhütlerini yineleyerek bölgedeki İngiliz askerî varlığının güçlendirileceğini açıkladı.

Başbakan Starmer, yaptığı değerlendirmede “Birleşik Krallık, Kıbrıs’ın güvenliğine ve orada konuşlu İngiliz askerî personeline tamamen bağlıdır” dedi. Londra’nın savunma faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Starmer, kısa süre önce Nikos Hristodulidis ile görüştüğünü ve yeni askerî adımlar hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Açıklamaya göre İngiltere, bölgeye İHA karşı tedbir yeteneklerine sahip helikopterler gönderiyor. Ayrıca İngiliz Kraliyet Donanması’na ait HMS Dragon bölgeye intikal edecek.

Starmer, “Birleşik Krallık’ın ve müttefiklerimizin çıkarları doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.