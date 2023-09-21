NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna’nın NATO’ya davet edilmesi olasılığını dışladı.

Stoltenberg BM Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu ABD'de bir etkinlikte yaptığı açıklamada, "Açıkçası aktif bir savaş durumu Ukrayna’yı bugün ya da ilerleyen günlerde NATO’ya davet etmeyi imkansız kılıyor" sözlerine yer verdi. Açıklamalarına devam eden Genel Sekreter sözlerine "Aynı zamanda Ukrayna’nın NATO’ya her zamankinden daha yakın olduğu vurgulandı" cümlesini de ekledi.

Genel Sekreter Stoltenberg açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Ukrayna NATO’ya katılmayı çok istiyor ve bunu da açık bir şekilde ifade ettiler. Ukrayna’nın ittifaka üye olacağı Temmuz ayında Vilnius’ta gerçekleştirilen zirvede açıklandı. Ancak açıkçası ittifakımızın bu zirvede yaptığı en önemli şey bu açıklama değil, Ukrayna’yı NATO’ya üye olma hedefine yaklaştırmamız oldu."

Açıklamalarını sürdüren Stoltenberg, Ukrayna’nın bu çatışmalar sonrası güvenlik garantilerinin ‘tarihin tekerrür etmemesi’ için sağlanması gerektiğine işaret ederken Ukrayna’nın güvenliğini, egemenliğini ve bütünlüğünü garanti altına alacak bir çerçevenin oluşturulmasının gerekliliğini vurguladı.

Ne olmuştu?

Vilnius zirvesinde Ukrayna’nın gelecekteki muhtemel NATO üyeliğine dair herhangi bir tarih verilmeyerek Kiev'in hangi şartlar altında ittifaka katılabileceği de belirtilmemişti. Buna karşın NATO müttefikleri ile Ukrayna arasındaki iletişim ve iş birliğini artırmak için NATO-Ukrayna Konseyi kurulmuştu. Aynı zamanda Ukrayna’nın gelecekteki muhtemel üyeliği doğrultusunda Üye Eylem Planı’ndan muaf tutulacağı da açıklanmıştı.