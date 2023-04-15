Sudan'da Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "söz savaşı", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüştü.

Başkent Hartum'un Erkevit, Spor Kenti, Genelkurmay Başkanlığı ve Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın ikametgahının bulunduğu bölgelerde silah sesleri yükseliyor.Başkentin muhtelif bölgelerinde yerel saatle 09.30 gibi başlayan ağır makinalı silah seslerinin ardından yoğun duman yükseldiği görülüyor. Hartum Uluslararası Havalimanı'nın çevresinde de yoğun hareketlilik mevcut ve çatışma sesleri işitiliyor.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN UYARI: EVLERDE KALIN

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, durum sakinleşene kadar vatandaşlardan evlerinde kalmaları ve gerekmedikçe seyahat etmemeleri istendi.

Açıklamada, "Başkent Hartum’un çeşitli bölgelerinde ordu ile Hızlı Destek Güçleri arasında çatışmalar çıktığı anlaşılmaktadır. Durum normale dönünceye kadar vatandaşlarımızın sokağa çıkmayıp evlerinde kalmaları ve zorunluluk haricinde ülke içinde seyahatten kaçınmaları tavsiye olunur." uyarısı yapıldı.

SAVAŞ UÇAKLARI VURDU

Sudan ordusuna ait savaş uçakları, çatışmaların yoğun olarak devam ettiği havalimanı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Genelkurmay Başkanlığı gibi noktaların yakınında yarım saat kadar alçak irtifada uçtu.

Uçaklar, ordu ile HDK güçlerinin çatıştığı bazı noktaları bombaladı.

HDK'NİN AÇIKLAMASI

Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ise, ordu birliklerinin başkent Hartum'daki karargahlarına kapsamlı saldırı düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"HDK, 15 Nisan Cumartesi sabahı, orduya bağlı büyük bir silahlı kuvvetin Hartum'daki Soba kamp alanımızdaki kuvvetlerimizin karargahına girerek orada bulunan kuvvetleri kuşatması ve ardından tüm gücüyle onlara kapsamlı bir saldırı düzenlemesinin şaşkınlığı içerisinde. ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan dörtlü mekanizma ile arabuluculuk faaliyetlerini sürdüren Sudan Kurtuluş Ordusu Hareketi lideri Mini Arko Minawi, Adalet ve Eşitlik Hareketi lideri Cibril İbrahim ve Kuzey Halk Hareketi lideri Malik Agar'ı bu konuda bilgilendirdik."

SUDAN'DA NELER OLUYOR?

Sudan'da tansiyonun tırmanması, ordu ile HDK arasında "askeri güvenlik reformu" konusunda yaşanan bir dizi anlaşmazlığın ardından geldi.

HDK’nin tamamen orduya entegrasyonuyla tek ve milli bir ordu kurulması ve ordunun da ticari ve siyasi faaliyetleri bırakıp kışlaya çekilmesi gibi maddeleri kapsayan güvenlik reformu, 2021’den bu yana süren yönetim krizi ve asker-sivil anlaşmazlığını çözmek için 5 Aralık 2022’de imzalanan çerçeve anlaşmanın en önemli maddeleri arasında yer alıyor.

Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, HDK'nin mevcut yapısının değiştirilerek orduya katılması konusunda ısrarla açıklamalar yaparken HDK Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu da entegrasyona karşı çıkmadıklarını ancak bunun tamamen sivil bir yönetimin çatısı altında gerçekleşmesini istediklerini ifade ediyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: ENDİŞE DUYUYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında sabah başlayan çatışmalardan endişe duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'da bugün yaşanan silahlı çatışmalardan endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'daki tüm kesimlerin, geçiş sürecinin kazanımlarına bağlı kalmaya, sükunet ve diyaloga davet edilen açıklamada, Sudan’ın sorunlarına ancak ulusal uzlaşı yoluyla kalıcı çözüm bulunabileceği vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye, bugüne kadar olduğu üzere, bundan sonra da dost ve kardeş Sudan devleti ile halkının yanında yer almaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.