Trendyol Süper Lig'de merakla beklenen derbi maçında Galatasaray ve Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrasında Süper Lig'in kalan maçları simüle edildi. İşte Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri;
Galatasaray | Sarı-kırmızılı takımın ligi 93 puanla bitireceği tahmin edildi. Galatasaray'ın Süper Ligi yüzde 77.2 ihtimalle kazanacağı öngörüldü.
Fenerbahçe | Sarı-lacivertlilerin simülasyona göre ligi 89 puanla bitirmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı yüzde 22.8 olarak tahmin edildi.
Beşiktaş | Ligin diğer sıralamasındaki takımların şampiyonluk şansı öngörülmedi. Beşiktaş'ın ligi 66 puanla 3. sırada tamamlayacağı tahmin edildi.
İşte ligin ilk 10 sırasının tahmini sıralaması;
4- Samsunspor 62p
5- Eyüpspor 56p
6- Trabzonspor 52p
7- Başakşehir 52p
8- Göztepe 51p
9- Çaykur Rizespor 48p
10- Kasımpaşa 48p
Kayserispor, Bodrumspor, Hatayspor ve Adana Demirspor'un ise lige veda edeceği tahmin edildi.