Trendyol Süper Lig'de merakla beklenen derbi maçında Galatasaray ve Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrasında Süper Lig'in kalan maçları simüle edildi. İşte Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri; 

Dünyanın en sert derbileri açıklandı: İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sıralamadaki yeri Dünyanın en sert derbileri açıklandı: İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sıralamadaki yeri

Galatasaray | Sarı-kırmızılı takımın ligi 93 puanla bitireceği tahmin edildi. Galatasaray'ın Süper Ligi yüzde 77.2 ihtimalle kazanacağı öngörüldü. 

Fenerbahçe | Sarı-lacivertlilerin simülasyona göre ligi 89 puanla bitirmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı yüzde 22.8 olarak tahmin edildi. 

Beşiktaş | Ligin diğer sıralamasındaki takımların şampiyonluk şansı öngörülmedi. Beşiktaş'ın ligi 66 puanla 3. sırada tamamlayacağı tahmin edildi. 

İşte ligin ilk 10 sırasının tahmini sıralaması; 

4- Samsunspor 62p

5- Eyüpspor 56p

6- Trabzonspor 52p

7- Başakşehir 52p

8- Göztepe 51p

9- Çaykur Rizespor 48p

10- Kasımpaşa 48p

Kayserispor, Bodrumspor, Hatayspor ve Adana Demirspor'un ise lige veda edeceği tahmin edildi. 