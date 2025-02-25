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Kayserispor, Bodrumspor, Hatayspor ve Adana Demirspor'un ise lige veda edeceği tahmin edildi.

Beşiktaş | Ligin diğer sıralamasındaki takımların şampiyonluk şansı öngörülmedi. Beşiktaş'ın ligi 66 puanla 3. sırada tamamlayacağı tahmin edildi.

Fenerbahçe | Sarı-lacivertlilerin simülasyona göre ligi 89 puanla bitirmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı yüzde 22.8 olarak tahmin edildi.

Dünyanın en sert derbileri açıklandı: İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sıralamadaki yeri

Dünyanın en sert derbileri açıklandı: İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sıralamadaki yeri

Trendyol Süper Lig'de merakla beklenen derbi maçında Galatasaray ve Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrasında Süper Lig'in kalan maçları simüle edildi. İşte Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri;

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