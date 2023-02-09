Maraş merkezli depremlerin dördüncü gününde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği komşu Suriye'de, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 900'ü aştığı duyuruldu. Hükümet kontrolündeki bölgelerde 1220'den fazla kişi hayatını kaybetti. İdlib'de yardım örgütü olarak faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı Beyaz Miğferler ise, silahlı grupların kontrolündeki bölgelerde ölü sayısının 1730'a yükseldiğini açıkladı.

298 BİN KİŞİ EVSİZ KALDI

Suriye devlet medyasının aktardığına göre, büyük yıkımın yaşandığı Suriye'de 298 binden fazla insan evsiz kaldı ve sarsıntı nedeniyle yerinden edilenler için 180 adet sığınma merkezi açıldı. Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilen yardımların hasar nedeniyle sekteye uğradığı ancak bugün yardımların Suriye'ye ulaştırılacağı duyurulmuştu.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) sözcüsü James Elder, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu elbette o bölgelerde zaten insani desteğe ihtiyaç duyan pek çok savunmasız çocuk için mümkün olan en kötü zamanda meydana geldi" demişti. Elder "Dört milyon insanın insani yardım desteği aldığı kuzeybatı Suriye'de zaten acil bir durum söz konusuydu. Oradaki topluluklar kolera salgını, sert bir kış ve elbette devam eden çatışmalarla boğuşuyor" ifadelerini kullandı.

'ABD VE AB'DEN YARDIM TEKLİFİ GELMEDİ'

Öte yandan, İngiltere merkezli Sky News kanalına konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Bouthaina Şaban, depremin yıkıcı etkileriyle yüzleşmeye yardımcı olmak için ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından sunulan her türlü girişimi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. "Politize edilmemesi şartıyla, Batı'dan gelen yardımları kabul ediyoruz" diyen Şaban, "ABD ve Avrupa Birliği de yardım teklif ederse kabul ederiz ancak şu ana kadar henüz böyle bir teklif gelmedi" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Koordinatörü Mostafa Benlamlih ise Suriye'ye yönelik yaptırımların insanı yardım çalışmalarını engellediğini aktardı. SANA'ya konuşan Benlamih, İnsanı yardımların politize edilmemesi gerektiğini söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ise dün yaptığı açıklamada, ABD yaptırımlarının yardımların ulaşmasını engellediğini söylemiş ve ABD ile Batılı ülkelerin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların, felaketi körüklediğini dile getirmişti.