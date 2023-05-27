Dün toplanan “Mağusa” Kaza Mahkemesinin, kaçak göçmenlerin Güney Kıbrıs’a ulaşması davasıyla ilgili olarak, polisin yürüttüğü soruşturmaya kolaylık sağlanması için 62, 37 ve 50 yaşlarındaki 3 kişinin bir hafta gözaltında kalmasına karar verdiğini yazan Alithia gazetesi, Rum polisinden alınan bilgiye dayanarak, Çarşamba akşamı 7 sıralarında Greko Burnunun 14 deniz mili güney doğusunda bir tekne tespit edildiğini, ardından teknenin Greko Burnunun 10 deniz mili güney doğusunda durdurulduğunu ekledi.