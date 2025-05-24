Suudi Arabistan, 1952 yılından bu yana yürürlükte olan alkol yasağını gevşetmeye hazırlanıyor. Ülkede, 73 yıl aradan sonra ilk kez belirli koşullar altında alkol satışına izin verileceği açıklandı. Yeni düzenleme, yalnızca diplomatik misyonlar ve belirlenmiş özel bölgelerle sınırlı olmak kaydıyla yürürlüğe girecek.

Alkol satışı konusunda getirilen sınırlı izin kapsamında, alkol satış noktalarının sıkı denetim altında tutulacağı ve sadece lisanslı kişilere satış yapılacağı bildirildi. Yapılan açıklamaya göre yaklaşık 600 mekan, alkol servisi yapabilecek.

Suudi yönetiminin bu kararı, yaklaşan iki dev organizasyonla da doğrudan ilişkili: Expo 2030 ve 2034 FIFA Dünya Kupası. Her iki etkinliğin ülkeye milyonlarca ziyaretçi çekmesi bekleniyor.

Bu adım, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın öncülüğünü yaptığı Vizyon 2030 projesi kapsamındaki kültürel ve ekonomik reformların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ülke, son yıllarda kadınların araç kullanma hakkı, sinema salonlarının açılması ve turizme yönelik yatırımlar gibi birçok toplumsal değişime imza atmıştı.

Reformla birlikte ön plana çıkan bazı iş alanları şöyle:

Lüks otelcilik: VIP konuklara özel içki servisi sunmak için oteller yeni hizmet modellerine yönelecek.

İthalat ve dağıtım: Alkollü içeceklerin kontrollü ithalatı için yasal çerçeveler oluşturulacak.

Etkinlik ve turizm yönetimi: Expo ve Dünya Kupası’na yönelik seyahat paketleri, özel turlar ve prestijli mekanlarda düzenlenecek etkinliklerin sayısı artacak.

Ne değişmeyecek?

Reform kapsamı hala sınırlı olacak. Alkol satışı süpermarketler, alışveriş merkezleri veya halka açık alanlarda yapılmayacak. Ayrıca, 2034 Dünya Kupası maçları sırasında statlarda alkol servisi olmayacağı da kesinleşmiş durumda.

Neden yasaklanmıştı?

Suudi Arabistan'da alkol yasağı, 1952 yılında Kral Abdülaziz tarafından konulmuştu. Kral Abdülaziz'in oğullarından biri sarhoşken İngiliz diplomatlardan birini öldürmesi ardından alkol ülkede yasaklanmıştı.