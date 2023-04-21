Kanadalı yetkililerin açıklamalarına göre, altını taşıyan uçak 17 Nisan'da havalimanına indi. Uçağın içindekiler 'güvenli bir kargo tesisine' taşınmasının ardından ise çalındı. Olayı inceleyen müfettişler her ihtimalin incelediğini açıklarken, bunun sıra dışı bir soygun olduğunu vurguladı.

Kanada tarihindeki en büyük hırsızlıklardan biri olarak kayda geçebilir. Bu büyüklükte bir soygun en son 2011 ve 2012 yıllarında 18.7 milyon dolar değerinde 3 bin ton akçaağaç şurubu Quebec’teki bir depodan çalındığında yaşanmıştı.