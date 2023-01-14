Polisler gizemli adamın üzerinden bir sigara paketi, geçmiş tarihli bir tren bileti, kibrit kutusu ve iki adet tarak buldu. 40 – 50 yaşlarında olduğu anlaşılan adamın üzerinde herhangi bir kimlik yoktu.

Polis gizemli adamın kimliğini tespit edebilecek herhangi bir ipucuna rastlayamadı. Kıyafetlerindeki etiketlerin bilinçli bir şekilde kesildiği düşünüldü.

RUS AJANI SANILDI

Yetkililer adamın kimliğini tespit edebilmek için kapsamlı bir araştırma başlattı. Süreç içerisinde tren istasyonunda sahipsiz bir valiz bulundu. Yetkililer valizin Somerton Man'a ait olduğunu düşündü. Ancak valizden çıkan eşyalar gizemli adamın kimliğini tespit edebilmek için yetersiz kaldı.

Gizemli adamdan DNA örnekleri alınıp farklı ülkelere gönderildi. Fakat örneklerle uyuşan bir kayda varılamadı. Kimliği tespit edilemeyen bu gizemli kişiye “Somerton Man” (adam) denmeye başladı.

İlerleyen zamanlarda doktorlar kesin olarak ispatlayamasalar da Somerton Man'ın zehirlendiğinden şüphelendiler. Ancak başka kişi tarafından mı yoksa kendi kendine mi zehirlendiğine dair bir sonuç elde edemediler.

İddialar çoğalmaya devam etti, kimilerine göre gizemli adam bir cinayete kurban gitmişti, kimilerine göre ise doğal yollar ile hayatını kaybetmişti.

Ölüm sebebi tam olarak hiç zaman öğrenilemedi. İddialar arasında en ilginci olanı Somerton Man'ın mesleğine dairdi. Bazı insanlar Somerton Man'ın dansçı veya balet olduğunu düşündü.

Çünkü gizemli adamın bacakları oldukça kaslıydı. Elbette iddialar hiçbir zaman netliğe kavuşmadı ancak en kuvvetli olanı Sovyet ajanı olduğuna yönelikti.

GİZEMLİ BİR KİTAP BULUNDU

Polisler Somerton Man'ın pantolonun gizemli bir bölmesinde bir kitap keşfetti. Ömer Hayyam’ın “Rubailer” kitabının son sayfası koparılmıştı. Koparılan parçada “Tamam Shud (bitti)” bölümü yazıyordu.

Polis kitabın “Tamam Shud” parçasını bulmayı başardı. Parçanın arka kısmında belirsiz numaralar yazıyordu. Polisler sonunda numarayı çözdü ve Somerton Sahili’nin yakınında Jessica isimli bir kadına ulaştı.

Kadın, gizemli adamı tanıdığını reddetti, fakat tavırları şüpheliydi. Ancak Jessica ile Somerton Man'ı ilişkilendirebilecekleri hiçbir kanıt yoktu.

SON OLARAK 2022'DE TEKRAR MEZARI AÇILDI

Kitabın arkasında yazan numaraların gizemi çözülemedi kimileri şifreli bir mesaj olduğunu düşündü.

1949 yılında Somerton Man'ı kimsesizler mezarlığına gömüldü. 2022 yılında Somerton Man'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Adelaide Üniversitesi profesörü Derek Abbott ve ABD adli tıp uzmanı Colleen Fitzpatrick, Somerton Man hakkında gizemi çözmek için bilimin gücünü kullandı ve mezarı yeniden açtı.

Yapılan DNA analizlerine göre gizemli adamın Carl Webb isimli kişi olabileceği ileri sürüldü. Webb’in 1905 yılında dünyaya geldiği ve ölmeden önce elektrik mühendisi olarak çalıştığı söylendi. Ancak Somerton Man'ı, Carl Webb olarak kabul etmek bile gizemli sır perdesini çözmüyor.

Ayrıca neden Somerton Sahili’ne geldiği ve öldüğü hala bilinmiyor.

Kaynak: BBC