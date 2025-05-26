Medyaya yansıyan görüntülerde uçak kapısı açılırken Macron'un pilotun hemen arkasında geriye doğru sendelediği görüldü. Fransız liderin sendemelesinin nedeni, eşi Brigitte Macron olduğu tahmin edilen kişinin yüzüne dokunarak onu itmesiydi.

Filme alındıklarını fark eden Macron gülümseyerek el sallamaya başladı. Uçaktan indikleri sırada pilotun elini sıktıktan sonra eşini bekleyen Macron, Brigitte'in koluna girmesini bekledi ancak First Lady koluna girmeyi reddetti.

'SADECE ŞAKALAŞIYORLAR'

Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi başta videonun manipüle edildiğini ya da yapay zekayla üstünde oynandığını iddia etse de görüntünün gerçek olduğu ortaya çıkınca resmi açıklamada ton değişikliğine gidildi.

Cumhurbaşkanının yakın bir arkadaşı videodaki durumu "çiftlerin sıradan tartışması" olarak niteledi. Aynı kaynak Rus yanlısı yayınların görüntüleri yanlış yorumladığını iddia ederek çiftin yalnızca şakalaştığını belirtti.

MACRON DA AÇIKLIK GETİRDİ: ÜÇ HAFTADIR...

"Eşim ve ben sık sık yaptığımız gibi şakalaşıyorduk (...) Üç haftadır videolarıma bakıp diğer başkanlarla kokain içtiğimi, Türkiye Cumhurbaşkanı'yla el oyunu oynadığımı ve şimdi de eşimle aile içi anlaşmazlık yaşadığımı düşünen insanlar var. Bunların hiçbiri doğru değil" dedi.

Macron daha sonra Ruslar ve Fransa'daki aşırılık yanlılarının "müttefik" olarak görüldüğü "yerel ağları" kınayarak "İsimsiz, ne idüğü belirsiz bir sürü hesap var" diye konuştu.

Bu arada Macron, enerji anlaşmaları yapmak amacıyla Güneydoğu Asya ziyaretine dün başladı. Macron'un Vietnam'da Fransa'nın nükleer enerji konusundaki uzmanlığını gösterdikten sonra Endonezya ve Singapur'a geçerek yeni anlaşmalara imza atmayı planladığı belirtiliyor.