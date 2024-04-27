DoğaPark ekiplerinin çeşitli noktalardan örnekler toplayarak yaptığı ön çalışma sonucu bu kınkanatlı böceklerin Scarabaeidae familyasının Aphodiinae alt familyasına ait olduklarını tespit etti.

Taşkent Doğa Park’ın yaptığı açıklama şöyle: “Son Günlerde Kıbrıs'ın Çeşitli Bölgelerinde Gözlemlenen Siyah Böcek Kümeleri ile İlgili Açıklama Son günlerde özellikle sosyal medyada sıkça paylaşılan ve Kıbrıs'ın çeşitli yerlerinde görülen küçük siyah böcek kümeleri ile ilgili DoğaPark ekipleri çeşitli noktalardan örnekler toplamış ve yapılan ön çalışmada bu kınkanatlı böceklerin Scarabaeidae familyasının Aphodiinae alt familyasına ait oldukları tespit edilmiştir. Bu alt familyaya ait bir çok türün Kıbrıs’ın kendi doğal faunasında var oldukları daha evvel yapılan bilimsel çalışmalardan bilinmektedir. Bununla beraber farklı böcek türlerinin zaman zaman avcıdan korunma, üreme kolonisi oluşturma, ani mikro iklimsel değişikliklere tepki gösterme gibi çok farklı nedenlerden dolayı bir araya gelerek kümelendikleri de davranışsal ve bilimsel bir olgudur. Aphodiinae türlerinin bazılarının tarım zararlısı oldukları bilinse de bu canlıların insan sağlığı için doğrudan zararlı olduklarına dair her hangi bir veri bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyurulur. Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü Arakno-Entomoloji Araştırma İstasyonu”