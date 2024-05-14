Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşma gerçekleştirdiği yemekte, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, 3 ülkeden milletvekilleri ve Cumhurbaşkanlığından üst düzey yetkililer yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yemekte yaptığı konuşmada, 1974 yılında Kıbrıs’ta yeni bir hayat başladığını belirterek, Kıbrıs’ın Osmanlı İmparatorluğu’nun idaresinden çıkıp İngiliz İdaresi’ne girmesiyle Rumların adayı bir Helen Adası yapmak için uğraştığına dikkat çekti.

Kıbrıs Türkü’nün 1974 yılından sonra özgürlüğüne kavuştuğunu belirten Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin mesafe olarak Kıbrıs’a çok yakın olduğunu ve her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu söyledi.

Azerbaycan’da Haydar Aliyev Müzesi’ni ziyaretinde Aliyev’in Kafkasya, Anadolu ve Doğu Akdeniz’in başkalarının emellerine hizmet etmemesi, başkalarının egemenliğine geçmesinin Anadolu ve Kafkasya için tehlike arz edeceği ifadelerinin yer aldığına işaret eden Tatar, “Haritada Bakü-Ceyhan Boru hattı için çok önemli olan Karpaz’ı gördüm. Bu tehlikeleri gördüğümüz ve bildiğimiz için sonuna kadar KKTC’ye sahip çıkmak milli bir görevimizdir.” dedi.

“Parlamentolar arası dostluk gruplarıyla ülkeler arası bağların gelişmesine katkı konulacak”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in girişimiyle oluşturulan parlamentolar arası dostluk gruplarıyla ülkeler arası bağların gelişmesine katkı konulacağını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, alınan kararın bir millet üç devletin tezahürü olduğuna vurgu yaptı.

Anavatan Türkiye ile birlikte Azerbaycan ile aynı yakınlıkta olunduğunu aktaran Tatar, Azerbaycan’ın verdiği destekle Kıbrıs Türkü’nün sürdürdüğü mücadelesine katkıda bulunulduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün bağımsız, onurlu ve hür bir şekilde Kıbrıs’ta yaşamını sürdürmek istediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, varoluş mücadelesinde büyük acılar çekildiğini vurguladı.

Rum tarafının Kıbrıs Türkü’ne karşı acımasız bir siyaset sergilediğini ve ambargolar uygulandığını anlatan Tatar, “Bunlara rağmen siyasetimizi sürdüreceğiz. Hiçbir zaman yıkılmadık ve pes etmedik. Azerbaycan’ın da varlığıyla mücadelemiz daha da perçinlenmiştir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu oluşturulmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Feyziyev

Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev de Kıbrıs’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kıbrıs ziyaretinin ve yapılan çalışmaların Azerbaycan medyasında geniş yer aldığını anlattı.

Azerbaycan’da Kıbrıs ziyaretinin merakla takip edildiğini dile getiren Feyziyev, “Bizi buraya getiren Kıbrıs Türkü’ne yapılan adaletsizliktir.” dedi.

Türk dünyasının çok büyük ve geniş olduğunu ve her toprağının mutlaka gezilmesi gerektiğine işaret eden Feyziyev, “Nasıl ki Türkiye’nin eli yıllardır Kıbrıs’ta ise, Azerbaycan halkının da kulağı yıllarca Kıbrıs’ta oldu.” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin tanınacağına dair inanç belirten Feyziyev, 30 yıl önce bağımsızlığını kazanan Azerbaycan’ın, Karabağ konusunda haklı olduğunu ve kanunlar çerçevesinde bunun ispatlandığını ancak bu durumun arazide gerçekleşmediğini verilen mücadeleler sonrasında başarıya ulaşıldığını kaydetti.

“Güçlü olmak için birlikte olmalıyız”

Gücün bazen adaletin önüne geçtiğine işaret eden Feyziyev, konuşmasına şöyle devam etti:

“Güçlü olmak için birlikte olmalıyız. Problemlerin ortadan kaldırılması için Türk Dünyası birleştirilmeli. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu konuda büyük uğraş veriyor. Azerbaycan’daki toplantılarda ortaya konulan iradeyi bizzat siz yerinde gördünüz. Hepimize büyük görevler düşmektedir.”

Kıbrıs’ta kendilerine gösterilen misafirperverlikten çok memnun kaldıklarını aktaran Feyziyev, heyeti adına teşekkürlerini sundu.